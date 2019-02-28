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Общество
28.02.2019 13:27
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«Экзистенциальная угроза». Американские военные хотят продлить СНВ-3 из-за новейшего оружия РФ

Командование вооруженных сил США выступает за договоренности с Россией по контролю за вооружениями, однако сделать этого не удается якобы по вине российской стороны.

«Договор [о сокращении наступательных вооружений] вступил с силу в 2011 году <...> Мы видим, что Россия разрабатывает оружие вне этого договора. Это вызывает беспокойство», – заявил  глава Стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен во время слушаний в Сенате США.

Особое беспокойство у американцев вызывает гиперзвуковое оружие. Для того чтобы сенаторы поняли, что это такое, Хайтену пришлось объяснить его принцип. По его словам, на баллистической стадии американцы смогут отследить, откуда выпущена ракета, но увидеть ее дальнейшую траекторию у них уже не получится. По его мнению, гиперзвуковое оружие – «экзистенциальная угроза».

По мнению генерала ВВС США, самое важное в договорах – это возможность получить представление о том, чем занимается другая сторона. «Я хочу, чтобы Россия была во всех договорах. И в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и в договоре о сокращении наступательных вооружений, однако в соглашении должно быть как минимум две стороны», – отметил Хайтен, заверив, что РФ якобы нарушает положения ДРСМД последние пять лет.

При этом самым важным для США станет развитие собственных вооружений. По оценкам главы Стратегического командования американских Вооруженных сил, Россия закончила модернизацию на 80%, тогда как США сильно отстают.

Договор о СНВ был подписан 5 февраля 2011 года. Срок его действия заканчивается в 2021 году, однако предусмотрена возможность продления на пять лет. Соглашение оговаривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков сокращается до 700 единиц.

Напомним, о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному cобранию. Он отмечал, что летно-технические характеристики самолета-носителя позволят доставить ракету в точку сброса «за считаные минуты». Сама ракета, как говорил президент, способна превысить скорость звука до десяти раз, может маневрировать на всех участках полета. Путин также рассказал, что Минобороны и предприятия ракетно-космической отрасли приступили «к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой», которая, как планируется, придет на смену стоящей на вооружении сейчас ракете «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО), и гиперзвукового боевого блока «Авангард», скорость которого в 20 раз превышает скорость звука.

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