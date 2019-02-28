«Такие штрафы никого не пугают». Петербургские депутаты предложили усилить наказание за незаконную уличную рекламу

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили увеличить штрафы за несанкционированную уличную рекламу, сообщила 28 февраля пресс-служба парламентариев.

Сейчас за самовольную расклейку объявлений грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. «В большинстве случаев, как показывает практика, при назначении наказания провинившихся жалеют и назначают его минимальный размер. Такие штрафы никого не пугают», – пояснил Александр Тетердинко.

Законопроект, который уже внесен в ЗакС, предусматривает увеличение нижнего предела штрафов для физлиц до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц возможное взыскание составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей.

Согласно действующему закону Петербурга, под незаконной уличной рекламой понимается самовольное нанесение надписей и рисунков (в том числе на асфальте), вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение других информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах.

По информации комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в 2016 году в Петербурге было вынесено 2475 постановлений по делам о самовольном размещении рекламы, в 2017 году – 3103 постановления, а в 2018 году – уже 4838 постановлений.