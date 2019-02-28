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ЖКХ
28.02.2019 13:26
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Последний мазут. Самую грязную котельную в Петербурге газифицируют за миллиард

Последнюю большую мазутную котельную в Петербурге переводят на дешевое топливо. Стоимость реконструкции под газовое оборудование оценивается в один миллиард рублей.

Последний мазут. Самую грязную котельную в Петербурге газифицируют за миллиард

котельная на Двинской/скриншот сервиса Google.Maps

Котельная на Двинской улице Кировского района носит неофициальный статус самой грязной в городе. Ее дым и копоть отравляют жизнь местному населению. Коммунальщики о проблеме знают не только из-за жалоб — они мониторят состояние воздуха в округе и говорят, что изменить ситуацию может подключение теплостанции к газовым сетям. Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», соответствующий конкурс будет объявлен в апреле. Тепло абонентам на время модернизации отключать не планируется.

Объемы грядущего конкурса в рублях ГУП «ТЭК» назвать отказывается. Из архивной документации следует, что в 2016 году предприятие было готово заплатить за реконструкцию «под ключ» 947 млн рублей.

В офисе многолетнего подрядчика реконструкции котельных ГУП «ТЭК», ООО «Монтажно-эксплуатационная фирма «АСК», не исключили своего участия в конкурсе. Фирма ежегодно выигрывает похожие тендеры ГУП «ТЭК» и городского комитета по энергетике: в 2017-м – на 370 млн рублей, в 2018-м – на 280 млн рублей. Впрочем, подобным небольшим петербургским компаниям больше подойдет роль субподрядчиков на проблемной «4-й Кировской».

«Газификация — вопрос в Петербурге больше политический, чем коммунальный, – говорит источник в одной из газпромовских дочерних структур. – Скорее всего за подключением самой большой мазутной котельной все равно так или иначе попросят понаблюдать «Газпром теплоэнерго», через дочернее «Петербургтеплоэнерго»».

Дым в убыток

У «4-й Кировской» трудная судьба. Построенная еще в 1958 году на Двинской, 14, котельная мощностью 98 Гкал/час снабжает теплом 87 зданий, в том числе восемь учебных заведений и 21 жилой дом. Это самый крупный источник тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб», работающий на мазуте. Да и вообще, самая большая в городе станция подобного типа.  

Всего у ГУП на балансе 277 котельных, из них подавляющее большинство газовые. Однако 22 все еще используют уголь, три дизтопливо, а три – мазут. Эти 28 источников генерируют не только тепло, убыточность эксплуатации «4-й Кировской», к примеру, оценена в 70%.

Еще в начале 2016 года ГУП «ТЭК» дважды объявляло отбор подрядчика для реконструкции проблемной котельной. Цена вопроса – около 1 млрд рублей. Однако антимонопольная служба оба раза отменяла конкурс, ссылаясь на необоснованное ограничение конкуренции.

«В итоге наше предприятие задержало сроки реконструкции, несмотря на тот факт, что рынок таких работ является конкурентным», – настаивает заместитель генерального директора ГУП по ресурсообеспечению и логистике Сергей Кокарев. Согласно расчетам сервиса OTC.ru, в отмененном конкурсе могло бы принять участие минимум три десятка подрядчиков.

Без концессионеров

В ходе кутерьмы с конкурсами и концессиями выбрать для «4-й Кировской» в итоге удалось пока только проектировщика – ЗАО «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики» (за 80 млн рублей). Завершить отбор подрядчиков, реконструкцию и пуско-наладку первоначально планировали до 1 декабря 2017 года.

Однако что-то пошло не так. В первой половине 2018 года стало известно, что «4-ю Кировскую» и еще 14 котельных ГУП «ТЭК» будет переводить на газ по концессионному соглашению города с ООО «Сберэнергодевелопмент». Эта компания сейчас на 24% контролируется структурами Сбербанка. Остальные доли в разное время принадлежали самым разным людям, включая экс-гендиректора ОАО «Ленэнерго» Андрея Лихачева.

При этом еще год назад Смольный надеялся отдать концессию ООО «Газпром теплоэнерго», до тех пор практически монопольно переводившему петербургские котельные на газ. Однако, рассказывает источник в городском правительстве, газпромовская структура заинтересованности в реконструкции проблемных котельных не проявила.

Объем инвестиций «Сберэнергодевелопмента» по соглашению должен был составить 1,5 млрд рублей. Окончание реконструкции планировалось на 2021 год. Сегодня в Сбербанке «Фонтанке» подтвердили, что соглашение в силе и «на данный момент рассматриваются разные варианты объектного состава проекта».

Но «4-й Кировской» не повезло, она выпала из «объектного состава», и ГУП «ТЭК» пришлось искать подрядчика самому.

Алексей Дмитриев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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