Смольный объявил аукцион на строительство путепровода на пересечении обхода Красного Села и улицы Свободы

Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Строительство обхода г. Красное Село. 3 этап. Путепровод на пересечении с ул. Свободы» с разработкой рабочей документации. Закончить работы надо 20 ноября 2021 года.

Как сообщает КРТИ, начальная цена электронного аукциона составляет 677,673 млн рублей.

Заявки будут приниматься до 19 марта, сам аукцион назначен на 29 марта. По техзаданию подрядчик должен провести переустройство инженерных сетей в районе строительства объекта, построить новый путепровод и подходы к нему с четырьмя полосами движения, провести дорожные работы и благоустройство прилегающей территории, а также подготовить рабочую документацию. Срок завершения работ – не позднее 20 ноября 2021 года. Ранее проектную документацию разработал «Ленгипинжпроект».

Напомним, транспортный обход Красного Села призван увести транзитное движение и увеличить пропускную способность городской улично-дорожной сети, а также решить вопрос транспортной доступности южных районов Санкт-Петербурга. Строится он в несколько этапов, сейчас идут работы по второму (от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе). Подрядчик (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») должен закончить в конце 2019 года. При этом Петербург запрашивал на 2018 год федеральное софинансирование строительства дорожных объектов на 18,4 млрд. Из них 1,88 млрд относились к обходу Красного Села. Заявку не удовлетворили.