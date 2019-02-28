Метро в розницу: зачем власти собрались заказать 500 метров петербургской подземки

В Смольном придумали новую схему, которая позволит быстрее строить метро. Использование процедурных тонкостей поможет сэкономить от 6 месяцев до года. Но есть подводные камни, на которые можно напороться.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Сразу после того, как генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров обмолвился, что из-за простоя может отправить в Москву проходческий щит «Надежда», который продлил Невско-Василеостровскую линию до «Беговой», в Смольном заявили, что в ближайшее время готовы найти применение для оборудования. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры неожиданно сообщил, что в ближайшие месяцы собирается заказать продолжение зеленой ветки в виде 500 метров подземки в сторону будущей станции «Планерная».

Как узнала «Фонтанка», нестандартно маленький заказ – не отчаянная попытка удержать оборудование «Метростроя», а способ обойти процедурные препоны и строить быстрее.

На сегодняшний день необходимая для строительства участка Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Планерной» проектная документация корректируется. Её актуализацию за 296 млн рублей комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заказал в июне 2018 года у проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс».

Согласно порталу госзакупок, на сегодняшний день заказ выполнен на 218 млн рублей, а полностью закончить работу необходимо к 27 июня 2019 года. Не дожидаясь дедлайна, КРТИ взял проектную документацию для первых 500 метров продолжения линии и отправил её на согласование в Главгосэкспертизу.

Пока подрядчик ведет подготовительные работы, выходит на площадку и начинает проходку, как раз должна закончиться и корректировка документации для оставшихся 4,5 км участка от «Беговой» до «Планерной», и прохождение экспертизы. Провести конкурс на основную часть продолжения зеленой линии можно будет в феврале – марте 2020 года. В случае если КРТИ будет заказывать весь участок целиком, отказавшись от трюка с первыми 500 метрами, то подрядчик сможет приступить не раньше февраля – марта 2020 года. Выгода в 7 месяцев времени очевидна, но с учетом тонкостей строительства может составить и год.

Единственное слабое место в этой схеме – теоретическая возможность ситуации, когда в закупках на стартовую часть и основной участок появится разный победитель. То есть тот случай, если подрядчик, который выиграет конкурс на первые 500 метров, по каким-то причинам не сможет одержать победу в борьбе за основной участок. В КРТИ на вопросы о возможных негативных последствиях отвечают: риски – часть бизнеса. В «Метрострое», который переживает сейчас не лучшие времена, отказались комментировать задумку чиновников.

В комитете отмечают, что в Петербурге уже был подобный опыт, как раз на зеленой линии. Чтобы ускорить строительство «Новокрестовской» и «Беговой», был проведен отдельный конкурс на стартовый котлован. Тогда схема сработала без осечки. Как поясняет зам генерального директора по проектированию метрополитенов Института «Ленметрогипротранс» Владимир Марков, такая практика уже давно применяется в Москве. Он подчеркнул, что это хорошее решение, которое должно стать для петербургского метростроения обыденностью. Также, по его сведениям, по аналогичному сценарию в ближайшем будущем может пойти строительство и коричневой, и фиолетовой линий городского метро.

«Это решение для нас сейчас выглядит как какой-то нестандартный ход, хотя в действительности подобные вещи должны быть обыденностью. По поводу рисков: мне представляется правильным, если изначально в смету по первому контракту будет заложен монтаж и демонтаж оборудования. Если «Метрострой» выиграет первый контракт, а потом и второй, в котором также будет учитываться фактор с оборудованием, то эти деньги просто будут сэкономлены для города, – рассуждает руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов, – гораздо опаснее другое: вероятно, что трудовой коллектив, в случае поражения во втором конкурсе, будет распущен, и собрать его потом будет фактически невозможно. Сегодня для городских властей намного важнее решить те проблемы, которые сейчас испытывает компания. То, что мы сейчас наблюдаем, пока больше похоже на войну с собственной ногой. Ну не нравится тебе нога, ну отрежьте ее. Лучше ли вам от этого будет? Вырастет ли новая? Можно ли будет с протезом далеко уйти? Может, просто нужно привести ногу в порядок? Подлечить, подстричь ногти, вымыть».

Стоит отметить и то, что до осени общественность может и не увидеть, как власти начнут применять удачный опыт с заказом строительства небольших участков метро для экономии времени. Дело в том, что в принятой версии бюджета на 2019 год у КРТИ в расходах нет соответствующей графы, а от весенних корректировок городское правительство уже отказалось. Из-за этого в комитете отказываются называть даты и ограничиваются формулировкой «через несколько месяцев».

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»