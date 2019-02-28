18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -5
$ 65.89р
74.97р
14:59 28.02.2019
Расширенный поиск

Город
28.02.2019 13:03
Печать

Метро в розницу: зачем власти собрались заказать 500 метров петербургской подземки

В Смольном придумали новую схему, которая позволит быстрее строить метро. Использование процедурных тонкостей поможет сэкономить от 6 месяцев до года. Но есть подводные камни, на которые можно напороться.

Метро в розницу: зачем власти собрались заказать 500 метров петербургской подземки

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Сразу после того, как генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров обмолвился, что из-за простоя может отправить в Москву проходческий щит «Надежда», который продлил Невско-Василеостровскую линию до «Беговой», в Смольном заявили, что в ближайшее время готовы найти применение для оборудования. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры неожиданно сообщил, что в ближайшие месяцы собирается заказать продолжение зеленой ветки в виде 500 метров подземки в сторону будущей станции «Планерная».

Как узнала «Фонтанка», нестандартно маленький заказ – не отчаянная попытка удержать оборудование «Метростроя», а способ обойти процедурные препоны и строить быстрее. 

На сегодняшний день необходимая для строительства участка Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Планерной» проектная документация корректируется. Её актуализацию за 296 млн рублей комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заказал в июне 2018 года у проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс».

Согласно порталу госзакупок, на сегодняшний день заказ выполнен на 218 млн рублей, а полностью закончить работу необходимо к 27 июня 2019 года. Не дожидаясь дедлайна, КРТИ взял проектную документацию для первых 500 метров продолжения линии и отправил её на согласование в Главгосэкспертизу.  

Пока подрядчик ведет подготовительные работы, выходит на площадку и начинает проходку, как раз должна закончиться и корректировка документации для оставшихся 4,5 км участка от «Беговой» до «Планерной», и прохождение экспертизы. Провести конкурс на основную часть продолжения зеленой линии можно будет в феврале – марте 2020 года. В случае если КРТИ будет заказывать весь участок целиком, отказавшись от трюка с первыми 500 метрами, то подрядчик сможет приступить не раньше февраля – марта 2020 года. Выгода в 7 месяцев времени очевидна, но с учетом тонкостей строительства может составить и год.

Единственное слабое место в этой схеме – теоретическая возможность ситуации, когда в закупках на стартовую часть и основной участок появится разный победитель. То есть тот случай, если подрядчик, который выиграет конкурс на первые 500 метров, по каким-то причинам не сможет одержать победу в борьбе за основной участок. В КРТИ на вопросы о возможных негативных последствиях отвечают: риски – часть бизнеса. В «Метрострое», который переживает сейчас не лучшие времена, отказались комментировать задумку чиновников.

В комитете отмечают, что в Петербурге уже был подобный опыт, как раз на зеленой линии. Чтобы ускорить строительство «Новокрестовской» и «Беговой», был проведен отдельный конкурс на стартовый котлован. Тогда схема сработала без осечки. Как поясняет зам генерального директора по проектированию метрополитенов Института «Ленметрогипротранс» Владимир Марков, такая практика уже давно применяется в Москве. Он подчеркнул, что это хорошее решение, которое должно стать для петербургского метростроения обыденностью. Также, по его сведениям, по аналогичному сценарию в ближайшем будущем может пойти строительство и коричневой, и фиолетовой линий городского метро. 

«Это решение для нас сейчас выглядит как какой-то нестандартный ход, хотя в действительности подобные вещи должны быть обыденностью. По поводу рисков: мне представляется правильным, если изначально в смету по первому контракту будет заложен монтаж и демонтаж оборудования. Если «Метрострой» выиграет первый контракт, а потом и второй, в котором также будет учитываться фактор с оборудованием, то эти деньги просто будут сэкономлены для города, – рассуждает руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов, – гораздо опаснее другое: вероятно, что трудовой коллектив, в случае поражения во втором конкурсе, будет распущен, и собрать его потом будет фактически невозможно. Сегодня для городских властей намного важнее решить те проблемы, которые сейчас испытывает компания. То, что мы сейчас наблюдаем, пока больше похоже на войну с собственной ногой. Ну не нравится тебе нога, ну отрежьте ее. Лучше ли вам от этого будет? Вырастет ли новая? Можно ли будет с протезом далеко уйти? Может, просто нужно привести ногу в порядок? Подлечить, подстричь ногти, вымыть». 

Стоит отметить и то, что до осени общественность может и не увидеть, как власти начнут применять удачный опыт с заказом строительства небольших участков метро для экономии времени. Дело в том, что в принятой версии бюджета на 2019 год у КРТИ в расходах нет соответствующей графы, а от весенних корректировок городское правительство уже отказалось. Из-за этого в комитете отказываются называть даты и ограничиваются формулировкой «через несколько месяцев». 

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру» 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
28.02.2019 14:31

«Строительный трест» расширяет возможности для покупки загородных домов

Объединение «Строительный трест» объявляет о новых вариантах рассрочек для покупки домовладений в загородном проекте «Сад времени» в Петергофе.
Setl City
28.02.2019 11:28

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.
«Аквилон Инвест»
28.02.2019 11:10

Средняя сумма первого взноса по ипотеке снижается

По данным аналитического центра строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», средняя сумма первого взноса по ипотечным сделкам компании в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года снизилась на 7 п.п. относительно показателей 2017 года.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
28.02.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.
pixabay.com
27.02.2019 18:06

Главный мужской вопрос

Согласно мнению врачей-урологов, существует прямая взаимосвязь между возрастом мужчины и ростом процентного соотношения пациентов с диагнозом аденома предстательной железы.
pixabay.com
27.02.2019 16:54

Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием

Эта и еще множество версий сегодня распространены в интернет-пространстве. Что же такое глаукома на самом деле? Каковы истинные причины ее возникновения?
ГК «КВС»
27.02.2019 15:52

Дома в «Новом Сертолово» поставлены на кадастровый учет

Группа компаний «КВС» получила кадастровый номер для жилого дома в микрорайоне «Новое Сертолово», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, дом №11, корпус 3.
ГК «КВС»
27.02.2019 15:42

Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.
ГК «Эталон»
27.02.2019 14:47

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.
ПСК
27.02.2019 12:17

Звёздный час «семейной ипотеки»

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).