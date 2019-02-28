Петербургский таксист оказался не по зубам двум грабителям. Им не помогли даже нож и пистолет

Двое мужчин попытались ограбить таксиста в Красносельском районе Петербурга, но ушли ни с чем. А меньше суток спустя их уже задерживала полиция.

Как сообщает 28 февраля пресс-служба петербургского главка, 27 февраля с заявлением о разбойном нападении в полицию обратился 34-летний таксист. Мужчина рассказал, что накануне он вез в своем Daewoo Nexia двоих пассажиров, и около 21 часа у одного из домов на улице Летчика Пилютова они попытались отобрать у него мобильный телефон, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет. Однако встретив активное сопротивление, злоумышленники скрылись, так ничего и не похитив.

Работая по горячим следам, полицейские установили личности нападавших и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Владикавказа 32-х и 29 лет. Оба нигде не работают, младший из них ранее уже был осужден.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).