Сербская церковь запретила своим священникам общение с «новой церковью» Украины и теми, кто ее поддерживает

«Раскольники остались раскольниками», заявили в Сербской православной церкви, отказавшись признать новую «независимую» церковь на Украине. В Белграде призвали Константинопольского патриарха пересмотреть принятое им решение.

«Сербская православная церковь не признает в качестве "автокефальной церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок», – гласит заявление бюро печати и массовой информации СПЦ, которое 28 февраля цитирует «Интерфакс».

В Белграде уверены, что «раскольники остались раскольниками». Единственной церковью, которую Сербия признает, является каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Решение Фанара на чужой территории в СПЦ названо не каноничным, а созванный в Киеве объединительный собор – «разъединительным и разделительным лжесобором, еще глубже выкопавшим ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины».

Сербским священникам рекомендовано воздерживаться от служб как с самим духовенством новой ПЦУ, так и с архиереями и клириками, которые служат с раскольниками или имеют с ним общение.

Сербская православная церковь также «просит и умоляет» Константинопольского патриарха Варфоломея пересмотреть принятые им решения и восстановить «благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей».

Напомним, ситуацию на Украине 26 февраля рассмотрел Священный Синод Русской православной церкви. Он назвал целью местных властей ликвидацию законной Украинской православной церкви. В соседней стране активно продолжается захват храмов УПЦ.