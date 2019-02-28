В Петербурге ищут добровольцев, чтобы организовать чтение имён жертв блокады

В Петербурге в 2019 году проведут акцию «Я читаю имена погибших в блокаду». Все 630 тысяч задокументированных имён жертв блокады Ленинграда собираются записать на аудио и воспроизвести с 9 мая по 8 сентября на улицах города. Главным местом для прослушивания записи станет стена памяти на Конной улице, 10, однако к проекту могут подключиться и другие площадки.

Акцию задумал создатель проекта «Конная, 10. Память и имя», петербуржец Юрий Вульф. «У погибших в блокаду отобрали право на жизнь, но они приобрели право на вечную память. А вот будем ли мы ее хранить или только говорить, что храним, зависит от каждого из нас», — считает он.

Источником информации о ленинградцах, погибших в блокаду, станет 35-томная книга памяти «Блокада», изданная в 1998–2006 годах. Электронную версию книги разбили на отдельные файлы и готовы по заявкам отправлять в те учреждения, которые возьмутся организовать пункты для аудиозаписи имён. В записи могут поучаствовать школьники и студенты.

«Общее время записи и звучания всего сборного аудиофайла составляет более 3,5 тысяч часов, или почти пять месяцев. Таким образом, если включить запись 9 мая, уже к сентябрю 2018 года в городе впервые за 75 лет прозвучат все имена погибших», — рассказал «Фонтанке» Юрий Вульф.

play stop mute max volume + 15s repeat - 15s скачать Автор: предоставлено организаторами акции Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Проекту необходима помощь — прежде всего требуются люди, которые смогут донести информацию об акции до школ и университетов. Записаться в волонтёры и оставить свои данные можно на сайте «Память-имя» в разделе «Контакты».

Работа над проектом «Конная, 10. Память и имя» началась в 2016 году, а 8 сентября 2017-го Юрий Вульф и его соседи вышли на улицу и прочитали вслух имена 159 жителей своего дома, погибших во время Великой Отечественной войны. Весной 2018 года на брандмауэре дома по адресу: Конная, 10, по согласованию с КГИОП установили светодиодный экран. Он последовательно показывает 630 тысяч строк с именами жертв блокады.