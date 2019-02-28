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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
28.02.2019 11:47
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Нейминг жилых комплексов в Петербурге

Как выбираются названия для будущих ЖК бизнес-класса? Насколько название определяет привлекательность для покупателя? Кириллица или латиница? Рассказывают специалисты «ПСК».

Нейминг жилых комплексов в Петербурге

ПСК

Место и характер

Первое правило нейминга: название для будущего ЖК всегда выбирают после того, как определено его местоположение и представлена общая концепция: класс, архитектура, этажность. Название – это своеобразный бренд дома, и его создание имеет все атрибуты разработки такового. Учитывается всё – от философии проекта и шрифтов до оформления интерьеров и примеров использования в рекламе. Название также должно быть понятно конкретной аудитории, которой адресовано предложение.

На первом этапе составляется список из пяти-семи вариантов. Эту работу выполняют сотрудники отдела маркетинга, а в ряде случаев привлекаются брендинговые и рекламные агентства.

Названия для домов бизнес-класса подбирают особенно тщательно. Например, ЖК Nobelius на Выборгской ул. своим именем отсылает к не самой очевидной и оттого более интересной странице истории Петербурга. Имя Нобеля вошло в топонимику локации, поскольку здесь в XIX-XX вв. располагались завод «Людвиг Нобель» (позднее – «Русский дизель») и Нобелевский городок, представлявший собой комплекс из 13 жилых корпусов со школой, больницей, спортивными и культурными учреждениями.

Редкая возможность застроить участок в таком окружении появилась благодаря редевелопменту территории, где ранее находились деградировавшие промышленные строения. Этот фактор диктует необходимость выбора названия с учётом исторической привязки, поэтому в первых вариантах оно обязательно присутствует.

Другая часть вариантов будущего имени предлагается с отсылкой к архитектурному решению или общему настроению ЖК. Так, к примеру, назван ЖК «Дипломат» на улице Бакунина. Статус этой профессии отражает характер и сдержанную роскошь дома. Кстати оба дома, Nobelius и «Дипломат», являются примером внутреннего нейминга: обе концепции разработаны и реализованы девелопером самостоятельно.  

Многочисленные идеи оцениваются в два этапа. Сначала составляется шорт-лист с названиями, прошедшими внутреннюю защиту. Затем из перечня лучших выбирается окончательный вариант. Идеальное имя должно отвечать нескольким ключевым требованиям.

Простота, но не примитивность

Название должно легко восприниматься на слух, легко считываться и не допускать разночтений при написании. Например, время контакта покупателя с рекламой редко превышает две-три секунды, а в памяти остается только то, что легко запомнится. При этом не исключены сложносоставные названия, если их использование оправдано.

Например, можно спроектировать жилой комплекс и назвать его, скажем, «Князь Владимир Мономах» – покупатели, скорее всего, легко бы его идентифицировали среди остальных. Однако использование имени известной персоны в ряде случаев требует дополнительных консультаций по юридической части. Кроме этого, такое название диктует необходимость отразить имя или эпоху в архитектуре. В противном случае оно будет выглядеть совершенно не к месту.

Интересный факт – названия на латинице никогда не берутся в кавычки. Это важно для визуальной коммуникации, т. к. нарушение данной нормы значительно усложняет считываемость. Кроме этого и ещё десятков нюансов в нейминге учитываются возможные правовые запреты или ограничения на использования имён собственных.

К примеру, в Северной столице с 2018-го года по закону необходимо специальное разрешение Законодательного собрания, чтобы использовать слова «Санкт-Петербург», «Санкт-Петербургский» и производные от них. Ограничения есть при использовании слова «Россия», «Российская Федерация» или «Олимпиада» или «Олимпийский» и т. п.

«Эс» как доллар

Название может быть написано как на латинице, так и на кириллице – здесь нет однозначных «законов жанра». В какой-то период в России стало весьма популярным использование латиницы. Считалось, что это автоматически придаёт будущему ЖК статус и дистанцирует его от остальных. Сейчас подход поменялся: латиница используется скорее как отражение характера дома или, как в случае с Nobelius, отражает связь с иностранной составляющей истории города.

Однако удачный нейминг – это не следование догмам. Это поиск лучшего варианта среди релевантных, и именем может стать даже неологизм. В качестве примера можно привести апарт-комплекс Like рядом с Политехническим университетом и парком Лесотехнической академии. В данном случае специалисты решили сыграть на термине «лайк», пришедшем из соцсетей и ставшим семантически самодостаточным.

Маркетологи «ПСК» следят за тем, чтобы название позволяло отличить проект от других, выведенных на рынок в то же время или ранее. Это, прежде всего, помогает будущими покупателям, большинство из которых на первом этапе отсматривают десятки вариантов. Проекты с похожими названиями просто рискуют затеряться в общем объёме информации.

В результате на свет рождается бренд, период жизни которого не ограничивается периодом строительства и продаж, но остаётся с домом на всю жизнь.

«Дипломат», Look или Nobeluis? Подробнее об этих и других о проектах, архитектурных планах и ценах можно узнать в отделе продаж «ПСК» и по телефону: (812) 680 15 39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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