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Происшествия
28.02.2019 12:42
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«Лачетти», раскидав ограждения, улетел в препятствие на КАД. Погибли двое

Смертельное ДТП произошло ночью 28 февраля в Выборгском районе Петербурга. Последствия устраняли до утра, а затем пробку в том же месте собрала вторая авария.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в половине второго часа ночи на 11-м километре внутреннего кольца КАД, у съезда на Парашютную улицу, автомобиль Chevrolet Lacetti налетел на препятствие. В результате в легковушке погибли двое: мужчина и женщина. На вид им лет по 45, их личности устанавливаются.

Проезжавшие мимо автомобилисты отмечают, что «убралась» легковушка, вероятно, об отбойник. «Там дорогу делают, пластиковые отбойники между сторонами КАД. Далее пластик кончается и начинается стандартное металлическое ограждение. Видимо, начал тормозить об пластик и продолжил об металл», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Михаил.

«Лачетти», раскидав ограждения, улетел в препятствие на КАД. Погибли двое

По словам очевидцев, последствия аварии устраняли до утра. «В 8 утра там еще все убирали. Пластиковые ограждения в хлам и разбросаны не менее чем на 200 метров», – отмечает Елена. Тела также еще лежали на проезжей части, а на дороге собралась пробка, добавляют автомобилисты.

Затем утренний затор усугубило еще одно ДТП, уже на Парашютной улице после съезда с КАД. Там перевернулся на крышу BMW X6, сообщает Антон. По словам очевидцев, иномарка прилетела со встречной полосы, «перепрыгнув» бетонное заграждение.

«Там стоял рядом мужик. Трупов не видно. Служб не было. Возможно, без пострадавших», – пишет Дмитрий. «Да, мужик там стоял немного прифигевший, ну, может, наконец-то научится не гонять на своём «БМВ», – добавляет Tony.

Фото: "ДТП и ЧП"/vk.com

За прошедший день, 27 февраля, в Петербурге было зафиксировано 340 ДТП, в том числе 11 – с пострадавшими, сообщает УГИБДД. Травмы получили 11 человек, двое из которых – дети. Один человек погиб. Около восьми часов вечера на улице Красных Командиров BMW насмерть сбил пешехода.

Еще одно ДТП, произошедшее накануне вечером, обошлось без жертв, можно сказать, чудом. В 20:37 на пересечении Ленинского проспекта с улицей Доблести 20-летний парень на автомобиле Geely не справился с управлением и врезался в бордюр, а затем – в столб. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель отделался травмами средней степени тяжести, а «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД и вовсе сообщает о легких травмах. Хотя автомобиль превратился практически в груду искореженного металла. Также участником ДТП стал еще Volkswagen.

«Лачетти», раскидав ограждения, улетел в препятствие на КАД. Погибли двое

В Ленинградской области за среду было зафиксировано 56 дорожных аварий, в том числе 5 с пострадавшими. Травмы получили пятеро – все взрослые, еще три человека погибли. Смертельным стало ДТП на трассе «Кола». Там в начале четвертого часа дня столкнулись Volkswagen Transporter и самосвал MAN. В микроавтобусе погибли водитель и двое пассажиров.

УГИБДД по СПб и ЛО

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