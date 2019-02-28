Центробанк выявил на Северо-Западе четыре финансовые пирамиды

В Северо-Западном федеральном округе за прошлый год выявлено четыре финансовые пирамиды и 120 «черных кредиторов», которые представлялись «микрофинансовыми» и «микрокредитными» компаниями. Часть из них незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал.

«На территории региона обнаружены четыре организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали денежные средства населения. По фактам деятельности одной из организаций ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – заявили 28 февраля в управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

За год отдел противодействия нелегальной деятельности регулятора направил в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти информацию в отношении 158 недобросовестных участников финансового рынка. В их числе нелегальные форекс-дилеры, нарушители законодательства о регистрации юридических лиц, законов о конкуренции и о рекламе. Примерно в половине случаев уже возбуждены дела или приняты меры реагирования.