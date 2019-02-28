В Белгородской области задержали группу чёрных копателей, торговавших оружием времён Великой Отечественной

Группа чёрных копателей задержана сотрудниками ФСБ в Белгородской области. Мужчины попались с поличным при сбыте ППШ, браунинга и тысячи патронов.

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ 28 февраля, на след преступной группы их вывели двое мужчин, которые пытались продать вышеупомянутое оружие. Далее последовали обыски квартир задержанных и их шести сообщников. Уловом сотрудников службы безопасности стали автоматы, пистолеты, карабины и ружья – всего 12 штук. Также из помещений вынесли 2 гранаты, более 5 килограммов пороха, комплектующие и около 2000 боеприпасов различного калибра. Кроме того, была ликвидирована подпольная мастерская, в которой предполагаемые преступники переделывали оружие и изготавливали боеприпасы.

В ближайшее время задержанные могут стать фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 223 (незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору).