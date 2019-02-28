«Антенные поля» во Фрунзенском районе перешли в собственность Петербурга. За их счет будет расширен парк Героев-пожарных

Состоялась передача участков на Софийской улице у дома №71 общей площадью 19 га Санкт-Петербургу. Ранее они принадлежали Росимуществу.

Как сообщает 28 февраля комитет имущественных отношений Смольного, в будущем эти территории так называемых «антенных полей» будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории нового парка Героев-пожарных.

В 2016 году супруга главы правительства Дмитрия Медведева предлагала построить здесь храм Дмитрия Солунского. В прошлом году сообщалось, что администрация Фрунзенского района намерена передать участки так называемого купчинского радиополя под деловую застройку. При этом местные активисты предлагали разделить территорию радиоцентра на два участка: на одном оставить зону Р-3, а другой сделать зоной Р-4, куда входят исторические парки. В будущем там планировали создать военный мемориал: на участке находятся три сооружения военных лет, включенные в список региональных памятников «Оборонительные сооружения блокадного Ленинграда». Губернатор Георгий Полтавченко обещал организовать здесь «территорию выходного дня».

Кроме того, КИО сообщает, что от Росимущества город получил еще 29 земельных участков общей площадью 2,2 га, расположенных в 7 районах Санкт-Петербурга: Красногвардейском, Петродворцовом, Пушкинском, Центральном, Колпинском, Фрунзенском и Выборгском. Они необходимы для развития улично-дорожной сети, размещения промышленных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры.