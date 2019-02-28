18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -4
$ 65.89р
74.97р
15:00 28.02.2019
Расширенный поиск

Город
28.02.2019 12:29
Печать

«Антенные поля» во Фрунзенском районе перешли в собственность Петербурга. За их счет будет расширен парк Героев-пожарных

Состоялась передача участков на Софийской улице у дома №71 общей площадью 19 га Санкт-Петербургу. Ранее они принадлежали Росимуществу.

Как сообщает 28 февраля комитет имущественных отношений Смольного, в будущем эти территории так называемых «антенных полей» будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории нового парка Героев-пожарных.

В 2016 году супруга главы правительства Дмитрия Медведева предлагала построить здесь храм Дмитрия Солунского. В прошлом году сообщалось, что администрация Фрунзенского района  намерена передать участки так называемого купчинского радиополя под деловую застройку. При этом местные активисты предлагали разделить территорию радиоцентра на два участка: на одном оставить зону Р-3, а другой сделать зоной Р-4, куда входят исторические парки. В будущем там планировали создать военный мемориал: на участке находятся три сооружения военных лет, включенные в список региональных памятников «Оборонительные сооружения блокадного Ленинграда». Губернатор Георгий Полтавченко обещал организовать здесь «территорию выходного дня».

Кроме того, КИО сообщает, что от Росимущества город получил еще 29 земельных участков общей площадью 2,2 га, расположенных в 7 районах Санкт-Петербурга: Красногвардейском, Петродворцовом, Пушкинском, Центральном, Колпинском, Фрунзенском и Выборгском. Они необходимы для развития улично-дорожной сети, размещения промышленных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
28.02.2019 14:31

«Строительный трест» расширяет возможности для покупки загородных домов

Объединение «Строительный трест» объявляет о новых вариантах рассрочек для покупки домовладений в загородном проекте «Сад времени» в Петергофе.
Setl City
28.02.2019 11:28

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.
«Аквилон Инвест»
28.02.2019 11:10

Средняя сумма первого взноса по ипотеке снижается

По данным аналитического центра строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», средняя сумма первого взноса по ипотечным сделкам компании в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года снизилась на 7 п.п. относительно показателей 2017 года.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
28.02.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.
pixabay.com
27.02.2019 18:06

Главный мужской вопрос

Согласно мнению врачей-урологов, существует прямая взаимосвязь между возрастом мужчины и ростом процентного соотношения пациентов с диагнозом аденома предстательной железы.
pixabay.com
27.02.2019 16:54

Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием

Эта и еще множество версий сегодня распространены в интернет-пространстве. Что же такое глаукома на самом деле? Каковы истинные причины ее возникновения?
ГК «КВС»
27.02.2019 15:52

Дома в «Новом Сертолово» поставлены на кадастровый учет

Группа компаний «КВС» получила кадастровый номер для жилого дома в микрорайоне «Новое Сертолово», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, дом №11, корпус 3.
ГК «КВС»
27.02.2019 15:42

Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.
ГК «Эталон»
27.02.2019 14:47

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.
ПСК
27.02.2019 12:17

Звёздный час «семейной ипотеки»

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).