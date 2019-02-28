Беззащитны перед ложью СМИ. В Верховном суде РФ предложили наказывать за «скандализацию правосудия»

На фоне законопроекта о фейк-ньюс и явном неуважении к государству о санкциях за дискредитацию правосудия задумались и в судейском сообществе. Предлагается ввести ответственность за необоснованную критику, которая умаляет авторитет третьей ветви власти.

Об этом 28 февраля заявил секретарь пленума Верховного суда РФ, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на заседании клуба Замятина. По его словам, развитие традиционных СМИ и Интернета привело к тому, что манипулирование общественным мнением стало использоваться для давления на суд.

Сами судьи ограничены Кодексом судейской этики, и общение с журналистами даже ради ответа на публикации или обращение в правоохранительные органы является для них крайней мерой. При этом в Уголовном кодексе РФ санкции предусмотрены только за неуважение, выраженное в оскорблении судьи. Этого, по мнению Момотова, недостаточно.

«В России ответственность за «скандализацию правосудия» отсутствует, в результате чего судьи, скованные этическими нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными средствами массовой информации», – говорит он, предлагая ввести ответственность за «скандализацию правосудия».

Это действия или публикации, которые ставят судью в состояние презрения, смущения, принижают его авторитет, вызывают общественную реакцию и тем самым влияют на решения. К примеру, во Франции подобное карается лишением свободы до полугода и штрафом в 7,5 тыс. евро. В Англии за неуважение к суду можно сесть в тюрьму на месяц или заплатить 2,5 тыс. фунтов.

«Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», – заявляет Момотов.