В России тормозит запуск системы ЦБ по переводу денег с карты на карту разных банков по номеру телефона

Анонсированный ЦБ запуск новой системы быстрых платежей с карты на карту по номеру телефона, в котором должны были принять участие 12 кредитных организаций, притормозил. Участников пока будет в три раза меньше.

Запустить систему с 28 февраля готовы лишь Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-банк, пишет The Bell. Затем к ней собираются подключиться Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк, Газпромбанк и «Ак Барс».

Как писала «Фонтанка», с помощью системы можно будет переводить деньги между любыми банками и счетами, в том числе по номеру телефона. Максимальный размер одного перевода — 600 тысяч рублей. Подключиться к системе планировали более 50 банков. В 2019 году им не придется платить комиссию за операции, поэтому во многих кредитных учреждениях эти переводы на первом этапе планируется сделать бесплатными и для клиентов.

Ведущим игроком рынка переводов между физлицами в России сейчас является Сбербанк. И он не спешит подключаться к системе, так как потратил деньги на разработку и внедрение аналогичной собственной. Глава Сбербанка уже заявлял, что ему «не кажется оптимальной такая квазиконкуренция». Тем не менее, по данным РБК, в Госдуме уже находится законопроект, который сделает требование участвовать в новой системе переводов обязательным для всех банков. В пользу его принятия высказывалась лично председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая, не называя конкретные банки, заявила, что «отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции».