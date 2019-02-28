«Люди голодают». Трамп пообещал все-таки доставить венесуэльцам гуманитарную помощь
Президент США заверил, что его страна не откажется от попыток отправить медикаменты и продовольствие в латиноамериканскую республику, несмотря на противодействие режима Николаса Мадуро.
«Мы продолжим отправлять помощь в Венесуэлу. Она должна туда попасть», – заявил 28 февраля Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита США – Северная Корея во Вьетнаме.
По его словам, сделать это не так просто. Американский президент заверил, что попытки отправить продовольствие продолжатся, так как в Венесуэле «люди голодают». Он выразил надежду, что власти страны пропустят гуманитарную помощь.
Указ о поставках гуманитарной помощи в Венесуэлу ранее издал провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо. Грузовики с продовольствием и медикаментами из США 23 февраля неоднократно пытались прорваться в латиноамериканскую республику из Колумбии и Бразилии, но их встречали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Два грузовика сгорели в огне.
В России считают, что американцы специально навязывают венесуэльцам свою гуманитарную помощь. Так, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что «тяжелое гуманитарное положение» в латиноамериканской республике вызвано санкциями США, а грузовики с помощью нужны, чтобы вызвать ответную реакцию от Венесуэлы и спровоцировать беспорядки в стране.
Справка:
Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом 23 января текущего года. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуайдо заявил и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается верной действующему президенту.
Помимо политического кризиса, в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.