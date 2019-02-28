«Люди голодают». Трамп пообещал все-таки доставить венесуэльцам гуманитарную помощь

Президент США заверил, что его страна не откажется от попыток отправить медикаменты и продовольствие в латиноамериканскую республику, несмотря на противодействие режима Николаса Мадуро.

«Мы продолжим отправлять помощь в Венесуэлу. Она должна туда попасть», – заявил 28 февраля Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита США – Северная Корея во Вьетнаме.

По его словам, сделать это не так просто. Американский президент заверил, что попытки отправить продовольствие продолжатся, так как в Венесуэле «люди голодают». Он выразил надежду, что власти страны пропустят гуманитарную помощь.

Указ о поставках гуманитарной помощи в Венесуэлу ранее издал провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо. Грузовики с продовольствием и медикаментами из США 23 февраля неоднократно пытались прорваться в латиноамериканскую республику из Колумбии и Бразилии, но их встречали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Два грузовика сгорели в огне.

В России считают, что американцы специально навязывают венесуэльцам свою гуманитарную помощь. Так, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что «тяжелое гуманитарное положение» в латиноамериканской республике вызвано санкциями США, а грузовики с помощью нужны, чтобы вызвать ответную реакцию от Венесуэлы и спровоцировать беспорядки в стране.