Силовики обыскивают Дом офицеров на Литейном и квартиру главы учреждения. Дело в незаконной аренде

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании ФГБУ «Дом офицеров Западного военного округа» Министерства обороны РФ на Литейном, 20, а также в квартире его главы. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации «Фонтанки», мероприятия проводят Военно-следственное управление Западного военного округа, ФСБ, а также управление экономической безопасности ГУ МВД, всего идет 5 обысков. Уголовное дело возбуждено в отношении главы ФГБУ «Дом офицеров Западного военного округа» Натальи Богатыревой. В материалах дела упоминается сумма в 10 млн рублей; идет речь о незаконной сдаче помещений в аренду, а также о хищении бюджетных средств.

В Доме офицеров корреспондента отказались связывать с Натальей Богатыревой со словами «понимайте, как хотите». Сама Богатырева позже ответила на звонок, однако заявила, что об обысках не знает, как и об уголовном деле в отношении нее. Дом офицеров она возглавляет с 2011 года, является лауреатом премии «Женщина года -2018» в номинации «Вооруженные Силы и правоохранительная деятельность».

22 марта 2018 года Дому офицеров Западного военного округа исполнилось 120 лет. Здесь расположены Музей истории войск Ленинградского военного округа, библиотека, насчитывающая более 150 тысяч книг, читальный зал, шахматный клуб, выставочный зал, бильярдная, курсы иностранных языков, детские хореографические классы, вокальная студия, студия изобразительного искусства, хор ветеранов Великой Отечественной войны. «В большом концертном зале идут концерты, спектакли, конкурсы и фестивали, – сообщается на сайте учреждения. – В гостиных и залах проводятся праздничные вечера, творческие встречи, офицерские балы, камерные концерты и другие мероприятия».