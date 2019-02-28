В Петербурге рассмотрят дело о продаже младенца за 6 тысяч рублей. Перед судом ответят обе мамы

Петербурженку и жительницу Пензы будут судить по статье о торговле людьми. Новорожденного мальчика оценили в 6 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в прошлом году беременная жительница Пензы познакомилась с жительницей Северной столицы, с которой договорилась о передаче будущего ребенка. Приехав в город на Неве, россиянка получила от покупательницы документы на ее имя, которые предоставила при поступлении в роддом.

«24 марта 2018 года, родив сына, роженица получила от своей знакомой 6 тыс. рублей, после чего, оставив ребенка в роддоме, выехала из Санкт-Петербурга. Ее соучастница была задержана сотрудниками полиции при попытке забрать мальчика из медицинского учреждения», – напомнили 28 февраля в ГСУ СК РФ по городу.

Дело направлено в суд.