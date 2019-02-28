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Общество
28.02.2019 11:38
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The Bell: К кибератаке на «фабрику троллей» привела беспечность сотрудника и вирусное приложение в айфоне

Кибератака США на «фабрику троллей» стала результатом беспечности одного из сотрудников, открывшего фишинговое письмо и подключившего смартфон к рабочему компьютеру. 

Об этом 28 февраля сообщает The Bell со ссылкой на источники «Русской службы Би-би-си» и заявление Федерального агентства новостей (ФАН). На данный момент известно, что взлом производился так: сначала хакеры провели фишинговую атаку через электронную почту. Когда один из сотрудников открыл письмо с информацией об американских выборах, западные программисты получили доступ к его компьютеру, но не смогли попасть в локальную сеть ФАН.

Затем сотрудник агентства подключил свой iPhone 7 Plus к компьютеру, после чего смартфон обновил систему. «После этого компьютер стал по факту управляем удаленно, и с него были проведены все необходимые процедуры для полноценного вторжения в локальную сеть ФАН», — говорится в сообщении  Федерального агентства новостей.

Атака привела к выведению из строя двух жестких дисков на сервере ФАН, на которых хранились данные портала USA Really. При этом в агентстве утверждают, что ресурс продолжил работу штатно. Вероятно, на смартфон было установлено вирусное приложение. Никаких сверхвозможностей Соединенные Штаты не показали, это была обычная хакерская атака. 

26 февраля The Washington Post сообщили о том, что в период выборов в конгресс США они лишили доступа в Интернет «Агентство интернет-расследований», или «фабрику троллей», которую связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Операцию якобы провели сотрудники Киберкомандования ВС США при поддержке Агентства национальной безопасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее усомнился в достоверности информации об отключении от Интернета сотрудников «Агентства интернет-расследований» в Петербурге. Однако не исключил возможности влияния на Рунет с территории США. Песков заявил, что для защиты российских пользователей создаётся законопроект о «суверенном Интернете».

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