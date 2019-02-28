18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -5
$ 65.76р
74.82р
12:16 28.02.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
28.02.2019 11:28
Печать

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl City

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.

Помимо цветущей сирени и шиповника территорию возле корпусов украсит барбарис, липы, остролистные клены и пурпурная ива. Зеленые уютные дворы станут прекрасным местом для прогулок с детьми и встреч с друзьями. Для каждой очереди застройщик оборудует по две детских площадки, зону для занятий спортом и выделит площадку для отдыха.

Setl City
Setl City

Весной Setl Group также приступит к благоустройству набережной рядом с жилым комплексом. На берегу будет проложена прогулочная дорожка, появится песчаный спуск к воде. Застройщик выделит отдельные рекреационные зоны с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе и площадку для игры в пляжный волейбол.

Setl City
Setl City

Проект комфорт-класса «Невские паруса» будет полностью завершен уже в конце текущего года. Последние очереди жилого комплекса по-своему уникальны. Так, в третьей очереди проекта на первом этаже спроектированы встроенные коммерческие помещения метражом 1 тыс. кв. м, в которых откроются различные магазины и кафе шаговой доступности. Четвертая очередь отличается видом на Неву и Невский лесопарк.

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Setl City
28.02.2019 11:28

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.
«Аквилон Инвест»
28.02.2019 11:10

Средняя сумма первого взноса по ипотеке снижается

По данным аналитического центра строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», средняя сумма первого взноса по ипотечным сделкам компании в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года снизилась на 7 п.п. относительно показателей 2017 года.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
28.02.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.
pixabay.com
27.02.2019 18:06

Главный мужской вопрос

Согласно мнению врачей-урологов, существует прямая взаимосвязь между возрастом мужчины и ростом процентного соотношения пациентов с диагнозом аденома предстательной железы.
pixabay.com
27.02.2019 16:54

Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием

Эта и еще множество версий сегодня распространены в интернет-пространстве. Что же такое глаукома на самом деле? Каковы истинные причины ее возникновения?
ГК «КВС»
27.02.2019 15:52

Дома в «Новом Сертолово» поставлены на кадастровый учет

Группа компаний «КВС» получила кадастровый номер для жилого дома в микрорайоне «Новое Сертолово», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, дом №11, корпус 3.
ГК «КВС»
27.02.2019 15:42

Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.
ГК «Эталон»
27.02.2019 14:47

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.
ПСК
27.02.2019 12:17

Звёздный час «семейной ипотеки»

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).
СК «Полис Групп»
27.02.2019 11:17

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 очереди ЖК «Краски лета»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал компании «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 3-й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.