Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl City

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.

Помимо цветущей сирени и шиповника территорию возле корпусов украсит барбарис, липы, остролистные клены и пурпурная ива. Зеленые уютные дворы станут прекрасным местом для прогулок с детьми и встреч с друзьями. Для каждой очереди застройщик оборудует по две детских площадки, зону для занятий спортом и выделит площадку для отдыха.

Setl City

Весной Setl Group также приступит к благоустройству набережной рядом с жилым комплексом. На берегу будет проложена прогулочная дорожка, появится песчаный спуск к воде. Застройщик выделит отдельные рекреационные зоны с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе и площадку для игры в пляжный волейбол.

Setl City

Проект комфорт-класса «Невские паруса» будет полностью завершен уже в конце текущего года. Последние очереди жилого комплекса по-своему уникальны. Так, в третьей очереди проекта на первом этаже спроектированы встроенные коммерческие помещения метражом 1 тыс. кв. м, в которых откроются различные магазины и кафе шаговой доступности. Четвертая очередь отличается видом на Неву и Невский лесопарк.

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations