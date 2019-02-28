Путин поручил определить оператора по подключению школ к Интернету до 1 апреля

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить оператора по подключению школ к Интернету до 1 апреля, сообщается на сайте Кремля 28 февраля.

«Определить единственного исполнителя осуществляемых для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования (...) закупок услуг по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», — указано в поручении президента.

Этот же оператор должен будет обеспечить доступ «для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий», указано в документе.

Ответственным по исполнению данного поручения указан премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.