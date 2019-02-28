На Петербург и Ленобласть надвигается весна: снег, ветер, метель и -13

Приход календарной весны не сулит комфортной погоды ни петербуржцам, ни жителям Ленинградской области. Март начнётся с резкого похолодания и по-зимнему сложной обстановки на дорогах.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии, установившийся в последний зимний день плюс не продержится до 1 марта. Уже к ночи температура в городе на Неве опустится до -6...-8 градусов с порывами северного ветра и небольшим снегом. Днём едва ощутимо потеплеет, осадки местами сохранятся.

К субботе, 2 марта, ночные морозы усилятся до -10. Зато в дневное время погода будет больше располагать для прогулок: синоптики обещают -4...-2 с небольшим снегом и умеренным ветром.

В Ленинградской области весну ощутят ещё меньше. Там температура в конце недели ночами может упасть до -13, а местами до -18. Днём столбик термометра будет колебаться между -2...-8. В прогнозе также ветер с порывами до 15-17 метров в секунду и метель в отдельных районах. О скользких дорогах и сложной для водителей обстановке предупреждают как Петербург, так и область.