Путин поручил проанализировать причины неисполнения в срок поручений по вопросам туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать причины неисполнения в установленные сроки поручений главы государства по вопросам развития туризма, сообщает пресс-служба Кремля 28 февраля.

«Правительству Российской Федерации: … проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации», — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил правительству при разработке проекта стратегии развития туризма в России на период до 2035 года предусмотреть включение в стратегию мероприятий по развитию речных и морских круизов.

Поручения даны по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 30 января 2019 года.