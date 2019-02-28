Средняя сумма первого взноса по ипотеке снижается

«Аквилон Инвест»

По данным аналитического центра строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», средняя сумма первого взноса по ипотечным сделкам компании в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года снизилась на 7 п.п. относительно показателей 2017 года.

В компании подсчитали, что средний размер первого взноса по ипотеке в 2018 году составил 37% от суммы квартиры, или 1,45 млн рублей, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 44% от стоимости квартиры, или 1,7 млн рублей. Размер первого взноса также варьируется от класса жилья: так, в ЖК All Inclusive в Шушарах c наиболее бюджетным предложением квартир средний первый взнос составил 30%, в ЖК бизнес-класса «ARTквартал.Аквилон» у метро «Фрунзенская» – 40%.

«Основной объем клиентов, которые приобретают квартиру в ипотеку, имеют на руках первый взнос от 20 до 40%, и готовы платить по кредиту примерно половину своей заработной платы. Кредит предпочитают брать на 15-20 лет с комфортным ежемесячным платежом, при этом больше трети клиентов гасит ипотеку досрочно, так что средний срок выплаты составляет 7 лет», – отмечает Нина Игнатьева, специалист ипотечного центра «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

В компании отметили, что снижение первого взноса может быть связано с более низкими ставками, которые были в 2018 году и которые позволили установить комфортный ежемесячный платеж при меньшей сумме собственных средств. Так, большей, чем в 2017 году, популярностью пользовались программы с минимальным взносом от 10%. Кроме того, во второй половине года на фоне того, что ставки пошли вверх, многие клиенты ускорили решение по приобретению квартиры, что также повлияло на размер первоначально вносимой суммы.

На сегодняшний день средняя сумма кредита также держится на уровне 2018 года, что связано как с сохранением доступных ставок по ряду банков, так и с различными акционными предложениями начала года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru