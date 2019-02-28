Пионер российской неоклассики Миша Мищенко даст в Анненкирхе благотворительный концерт

В Анненкирхе пройдёт благотворительный концерт столичного композитора Миши Мищенко. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в фонд проекта «#АннаПомогает».

Миша Мищенко – пианист, композитор и мультиинструменталист. Его называют одним из пионеров неоклассики в России. Среди эпитетов, которыми награждают треки композитора его поклонники – «музыка Сфер», «неземная красота», «дыхание Вселенной». С 2011 года он выпустил 14 альбомов и написал саундтреки к 11 короткометражкам. Также в его творческой копилке концерт с симфоническим оркестром под руководством Арсена Бадерхана и хором ГМПИ им. Ипполитова-Иванова и музыка для спектакля «Реверс» Московского Театра Мюзикла.

Концерт состоится 2 марта в 19.00. Билеты можно приобрести заранее. Все вырученные средства будут направлены в проект «#АннаПомогает», представляющий совокупность благотворительных дел, которые совершают прихожане и волонтёры лютеранской церкви Святой Анны.

Проект сотрудничает с благотворительным фондом «Колибри» и Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», предоставляет бесплатное питание нуждающимся людям. В рамках проекта планируется открытие благотворительного кластера на Васильевском острове – антикафе, где посетители, оплачивая своё времяпрепровождение, будут вкладываться в сбор средств нуждающимся.