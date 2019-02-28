«Там тоже живут люди». Трамп пообещал не вводить новые санкции против Северной Кореи

Переговоры между американским и северокорейским лидерами в Ханое закончились досрочно, так как Америка не готова пойти на полное снятие санкций с республики. Однако Трамп заверил, что о новых ограничениях речи не идет.

«Достаточно жесткие санкции [введены] против Северной Кореи. Мы не хотели бы их наращивания. Там тоже живут люди. Я узнал получше Ким Чен Ына, поэтому больше не хочу вводить новые санкции», – заявил 28 февраля Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме. Трансляцию в YouTube вел телеканал RT.

Президент США подчеркнул, что краеугольным камнем стало требование Ким Чен Ына по полной отмене санкций, однако Америка «не может этого сделать». Однако, по его словам, «Ким Чен Ын был готов идти на уступки». Так, американский лидер заверил, что ему удалось добиться того, что ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея больше проводить не будет.

Трамп заметил, что переговоры, несмотря ни на что, прошли продуктивно, а его визави остается «другом».

Он также отметил, что запутанность отношений между двумя странами связана с тем, что другие президенты США не делали шаги для решения северокорейского вопроса. При этом Трамп не ответил однозначно на вопрос, состоится ли новый саммит США – Северная Корея или нет, однако не исключил такой возможности.