Петербуржец заявил о развращении дочери-первоклашки, а две восьмиклассницы рассказали о насилии в ночной «Шаверме»

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказы петербургских школьниц о принудительном вовлечении во взрослую жизнь. Девочки-подростки признались, что педофил подкараулил их в кафе, а до младшей домогались в школе.

Как стало известно «Фонтанке», 27 февраля о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в отделы полиции заявили родители пострадавших детей. В Московском районе матери попросили отыскать неизвестного, польстившегося на дочерей. Свидание с насильственными действиями сексуального характера произошло в «Шаверме» на Авиационной, 15, где восьмиклассницы проводили ночь на 26 февраля.

Отец ещё одной пострадавшей предоставил правоохранителям больше информации. Он указал на ученика пятого класса школы в Красносельском районе. Мальчик якобы ещё в прошлый четверг проявил нездоровый интерес к первокласснице — на территории учебного заведения. С подробностями случившегося разбирается Следственный комитет.