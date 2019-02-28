Примсоцбанк: четверть века на рынке банковских услуг

История ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» началась 4 марта 1994 года. Именно тогда Банк получил Генеральную лицензию ЦБ РФ №2733, а вместе с ней и право на осуществление банковской деятельности. В этом году Банк отмечает свой 25-летний юбилей, а Филиал ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г.Санкт-Петербурге — своё XII летие. О результатах работы компании рассказал Дмитрий Борисович Яровой, председатель правления Примсоцбанка.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

– За 25 лет Примсоцбанк прошёл серьёзный путь: от небольшого регионального банка, действующего только на территории Приморья до крупного игрока, охватившего своей филиальной сетью 5 федеральных округов. Какими ещё достижениями может похвастаться Банк сегодня?

– Сегодня Примсоцбанк – это 60 офисов, расположенных в 28 населённых пунктах на территории Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Иркутской, Омской, Челябинской, Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В них работает практически 2000 сотрудников, которые обслуживают более 300 тысяч частных и порядка 20 тысяч корпоративных клиентов.

Говоря о финансовых результатах, мы стабильно находимся в ТОП-100 крупнейших российских банков по Финансовым показателям, а по Приморскому краю – являемся лидером практически по всем направлениям банковской деятельности.

Кроме того, в 2018 году Рейтинговое агентство «Эксперт» подтвердило национальный рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка на уровне ruBBB+ с прогнозом «стабильный», а международное рейтинговое агентство Fitch – повысило наш долгосрочный РДЭ до уровня BB-. Это прямое следствие того, что наш Банк не только сохраняет текущие позиции на банковском рынке, но и становится ещё более крепким и надёжным финансовым партнёром для своих клиентов. Это оценили и в Forbes, поставив нас на 42 место в списке самых надёжных банков России.

Дмитрий Борисович Яровой, председатель правления Примсоцбанка/ Фото предоставлено пресс-службой ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

– Какие из направлений деятельности банка развиты больше всего?

– Примсоцбанк – универсальный банк, способный удовлетворить как потребности частных лиц, так и корпоративных клиентов. И в каждом направлении у нас есть поводы для гордости.

В направлении ипотечного кредитования по итогам 2018 года мы заняли 1-е место среди банков-партнёров ДОМ.РФ по объёмам продаж, превзойдя результат 2017 года практически в два раза, а также 24 место в общероссийском рейтинге, подготовленном аналитическим центром по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека».

В направлении малого и среднего бизнеса в прошлом году Банк показал по-настоящему федеральный уровень. Было выдано более 50,8 млрд. рублей в виде кредитов субъектам МСБ, что позволило нам занять 9 место в рэнкинге российских банков по объёму кредитования малого и среднего бизнеса, поднявшись в рейтинге на 17 позиций по сравнению с 2017 годом.

По портфелю вкладов физических лиц Примсоцбанк сегодня занимает 54 место по России (banki.ru на 01.01.19). Россияне доверили нам 33,9 миллиардов рублей своих сбережений, что на 18% больше, чем в 2017 году. В широкой линейке наших вкладов находят предложение «под себя» самые разные люди: от пенсионеров до прогрессивной молодёжи и VIP-клиентов.

– Юбилей компании – это обычно множество специальных предложений. Что приготовил Примсоцбанк для своих клиентов?

– Четверть века – солидный возраст для любой компании, и мы действительно подготовили множество юбилейных продуктов и акций, чтобы каждый клиент банка мог почувствовать праздник и воспользоваться специальным предложением.

Частным лицам, которые привыкли реализовывать свои планы «здесь и сейчас», Примсоцбанк предлагает новый кредитный продукт с фиксированной процентной ставкой*. Обеспечение не требуется, для оформления достаточно паспорта, а решение по кредиту принимается в течение 50 минут. Воспользоваться предложением можно до 30 апреля.

Вкладчики уже с 4 марта получат возможность оформить годовой вклад «Юбилейный онлайн»** со ставкой 8% годовых при небольшой сумме первоначального взноса в 25 тысяч рублей. Отмечу, что другие банки, как правило, предлагают такую ставку при гораздо более значительных суммах первоначального взноса.

Представители МСБ в течение всего марта смогут пользоваться бизнес-кредитами*** с фиксированной процентной ставкой 12,5% годовых при сумме кредита до 2,5 миллионов рублей, а также банковскими гарантиями с комиссией, сниженной до 2,5% годовых. Кроме того, все корпоративные клиенты банка смогут подключить интернет-банк iBank2 всего за 25 рублей.

– Дмитрий Борисович, какие планы на будущее у Примсоцбанка?

– Учитывая существующие конкурентные позиции банка на рынке, его потенциал развития, тенденции развития банковского рынка, профессиональный коллектив банка и накопленный опыт, банк выбрал стратегию устойчивого роста и повышения эффективности бизнеса, в том числе операционной эффективности. Мы полагаем, что у банка существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций, как на розничном, так и на корпоративном рынке за счет более четкого позиционирования на рынке, более эффективной клиентской работы, роста охвата клиентской базы, внедрения новых технологий и повышения качества обслуживания клиентов. Банк также обладает возможностями в области повышения эффективности работы и построения конкурентных преимуществ за счет лучшей организации и автоматизации своей деятельности. Это и будет являться драйвером развития в ближайшие 3 года.

*Процентная ставка 12,5% годовых, срок кредита от 25 до 60 месяцев, сумма кредита 250 тысяч рублей, акция действует с 25.02.2019г. по 30.04.2019г. **Срок вклада – 367 дней. Минимальный первоначальный взнос – от 25 тысяч рублей, максимальная сумма – неограниченна. ***Процентная ставка 12,5% годовых, сумма кредита от 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей, срок кредита 3 до 96 месяцев, требуется обеспечение кредита. ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015г. Подробнее с уловиями, сроками акций можно ознакомиться на сайте pskb.com или по телефону 8(800)200-42-02.