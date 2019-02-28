«Акт Магнитского» планируют расширить из-за убийства Немцова. Сенат требует от Трампа решительных действий в отношении России
Демократ Элиот Энгел и республиканец Марко Рубио представили в конгресс США резолюцию, в которой требуют ввести персональные санкции в отношении людей, по их мнению, причастных к смерти российского политика Бориса Немцова, а также дать оценку действиям властей РФ в этом вопросе.
«Сегодняшняя резолюция посылает послание российскому правительству от двух партий и двух палат. Конгресс США требует справедливости в деле Бориса Немцова. Мы продолжим борьбу за надлежащее расследование убийства и будем стимулировать администрацию [Дональда] Трампа к введению строгих санкций в отношении виновных», – говорится в заявлении Энгела, опубликованном на сайте конгресса 28 февраля.
В тексте резолюции указывается, что Америка должна провести собственное расследование убийства Немцова. Для этого должно быть дано поручение госсекретарю и главе Национальной разведки.
Людей, причастных к преступлению, предлагается внести в «акт Магнитского», то есть заморозить их счета в других странах и запретить поездки в США.
Америка также собирается поддержать усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по оценке произошедшего в Москве 4 года назад. Кроме того, американцы настаивают, что российские власти должны способствовать независимому расследованию международных структур, таких как ОБСЕ.
В 2012 году США приняли «Акт Магнитского», который ввёл персональные санкции против российских граждан, в числе которых некоторые чиновники. Их подозревают в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.