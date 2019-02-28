«Акт Магнитского» планируют расширить из-за убийства Немцова. Сенат требует от Трампа решительных действий в отношении России

Демократ Элиот Энгел и республиканец Марко Рубио представили в конгресс США резолюцию, в которой требуют ввести персональные санкции в отношении людей, по их мнению, причастных к смерти российского политика Бориса Немцова, а также дать оценку действиям властей РФ в этом вопросе.

«Сегодняшняя резолюция посылает послание российскому правительству от двух партий и двух палат. Конгресс США требует справедливости в деле Бориса Немцова. Мы продолжим борьбу за надлежащее расследование убийства и будем стимулировать администрацию [Дональда] Трампа к введению строгих санкций в отношении виновных», – говорится в заявлении Энгела, опубликованном на сайте конгресса 28 февраля.

В тексте резолюции указывается, что Америка должна провести собственное расследование убийства Немцова. Для этого должно быть дано поручение госсекретарю и главе Национальной разведки.

Людей, причастных к преступлению, предлагается внести в «акт Магнитского», то есть заморозить их счета в других странах и запретить поездки в США.

Америка также собирается поддержать усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по оценке произошедшего в Москве 4 года назад. Кроме того, американцы настаивают, что российские власти должны способствовать независимому расследованию международных структур, таких как ОБСЕ.

В 2012 году США приняли «Акт Магнитского», который ввёл персональные санкции против российских граждан, в числе которых некоторые чиновники. Их подозревают в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital.