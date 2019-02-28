Выборгская ТЭЦ-17 получила административное дело за сброс нефтепродуктов в Неву

Росприроднадзор возбудил административное дело после слива нефтепродуктов в Неву две недели назад. Отвечать придется Выборгской ТЭЦ-17.

Как сообщает 28 февраля ведомство, департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил дело об административном правонарушении в отношении Выборгской ТЭЦ-17 ПАО «ТГК-1». Повод – загрязнение Невы в районе Свердловской набережной, 20 (в створе улицы Ватутина), нефтепродуктами. «Фонтанка» писала о сбросе 14 февраля.

Лабораторные исследования показали превышение по нефтепродуктам в несколько раз на одном из выпусков предприятия в реку.

Напомним, радужную пленку на воде заметили днем горожане, нефтепродукты поступали в воду из стен набережной. На месте работали специалисты предприятия «ПИЛАРН», которые обрабатывали загрязнение активной пеной.

До этого экологи выезжали на Свердловскую набережную в сентябре 2018 года. Тогда с поверхности воды собрали 500 килограммов нефтеводяной смеси.