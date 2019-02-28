Петербургский «Зенит» с первой попытки вышел в четвертьфинал волейбольной Лиги чемпионов

Триумфально завершился для петербургского волейбольного клуба «Зенит» групповой этап Лиги чемпионов. В заключительном матче на этом этапе сине-бело-голубые разгромили немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).

Это позволило команде Александра Климкина занять первое место в группе и с первой попытки выйти в четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако сам главный тренер не стал называть это большим достижением.

«Конечно, я рад, что мы прошли групповой турнир без поражений. Но четвертьфинал – это хороший рабочий результат для нас. Мы сделали то, что должны были сделать. Вот если пробьёмся в полуфинал, это уже можно будет назвать отличным достижением. Посмотрим, кто достанется нам в соперники, и будем целенаправленно его разбирать и готовиться», – цитирует Климкина пресс-служба «Зенита» 28 февраля.

Соперник петербуржцев по четвертьфиналу определится через жеребьевку, которая состоится 1 марта. Им может стать московское «Динамо», а также один из польских клубов — «Скра» или «Гданьск». Ожидается, что первый матч «Зенит» проведет на выезде 13 или 14 марта, а ответный – 20 марта на «Сибур Арене».

Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) был создан летом 2018 года по инициативе «Газпрома». В первом же сезоне команде удалось выйти в финал Суперлиги, где команда уступила многократным чемпионам России — казанскому «Зениту».