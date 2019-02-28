Петербуржец при встрече с полицией выкинул с моста в Финский залив килограмм наркотика. Но забыл, что внизу лед

Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали предполагаемого наркоторговца в Петербурге 26 февраля. В попытке уйти от грозящего ему наказания мужчина выбросил с вантового моста в Финский залив килограммовый свёрток с порошком, но, по всей видимости, забыл, что внизу лёд.

43-летний ранее несудимый мужчина (по данным «Фонтанки», он предприниматель, торгует одеждой) находился на пассажирском сиденье корпоративного «Соляриса», когда автомобиль остановили полицейские. Выйдя из машины, он быстро сбросил плотный свёрток с наркотиками в Финский залив. И его можно понять: почти килограммовое содержимое пакета после экспертизы тянет на лишение свободы сроком до 20 лет. Сейчас мужчина помещён в изолятор, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1, ч. 4, УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).