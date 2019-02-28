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Происшествия
28.02.2019 10:14
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В Уфе у самолёта Utair после взлёта отказал левый двигатель. Вoeing садился на правом

Самолет авиакомпании Utair вынужденно сел в аэропорту Уфы утром 28 февраля. Вoeing 737-500 отправлялся в Москву, но сразу после взлета у него отказал двигатель.

Экипаж самолета сообщил о технической неполадке в 08:18 по местному времени (06:18 мск). В 08:37 (06:37 мск) борт благополучно приземлился в аэропорту вылета, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов заявил агентству, что после взлета экипаж обнаружил, что отключился левый двигатель. «Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и благополучно произвел посадку на одном двигателе», — пояснил он.

На борту находились 123 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Один из пассажиров рейса написал в своем аккаунте в Facebook, что люди на борту во время инцидента сохраняли спокойствие.

«Стюардессы делали то, что должны: инструктировали, объясняли, выполняли свой долг. Летчики хорошо посадили самолет с одним двигателем. Все молодцы!» — написал мужчина.

Пассажиров отправят в Москву резервным бортом.

 

 

 

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