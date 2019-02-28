Не договорились. Лидеры США и КНДР досрочно завершили встречу в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры в Ханое 28 февраля. Соглашение о ядерном разоружении на Корейском полуострове достигнуто не было.

«В настоящее время соглашение достигнуто не было, но стороны с нетерпением ждут встречи в будущем», — цитирует пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс RT.

К настоящему времени кортежи Трампа и Ким Чен Ына покинули место проведения переговоров. Запланированный обед также отменили.

Встреча лидеров США и КНДР в Ханое стала второй. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться о выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов сторонами предпринято не было.