В Петербурге кофе становится добрым. Детский хоспис запускает благотворительную акцию

Санкт-Петербургский Детский хоспис совместно с кофейнями Северной столицы запускает акцию «Добрый кофе».

С 1 марта по 1 апреля горожане и гости Петербурга смогут согреться «Добрым кофе» и поддержать ребят с тяжелыми заболеваниями. В акции участвуют более восьмидесяти заведений города.

«Каждый день – это борьба. Сопротивление сну, плохому настроению и нежеланию идти на работу, а кофе – союзник в этом поединке. Ребятам Детского хосписа ежедневно приходится преодолевать множество испытаний и трудностей. Приобретая кофе у партнеров акции, Вы поддерживаете тяжелобольных детей в их борьбе. Бороться проще, когда ты не один», – говорят в хосписе.

Часть средств от продажи «Доброго кофе» будет направлена в пользу подопечных Детского хосписа».

Поддержать благотворительную акцию также можно и в социальных сетях, рассказав о ней друзьям под хештегом #Добрыйкофе.

«Даже маленькая чашка кофе – это большая помощь Детскому хоспису», – сказали в благотворительной организации.