Без Володи и Обамы, но «пластмассовая бомба без запаха» выгнала 15 тысяч петербуржцев на улицу

Очередной день массового минирования в Петербурге дестабилизировал работу 33 коммерческих и бюджетных объектов. Полиция эвакуировала 27 февраля свыше 15 тысяч человек. Почтовый хулиган сменил электронные адреса и перестал подписываться Путиным и Обамой.

По данным «Фонтанки», в среду сотрудники правоохранительных органов проверили 12 торговых центров, 15 образовательных учреждений, 3 детских сада, рынок и завод. Как и во все предыдущие дни, тревога оказалась ложной. На почтовые ящики приходили всё те же письма о бомбе без запаха, которую не обнаружат ни собаки, ни металлодетекторы. Правда, в этот раз злоумышленник использовал другие e-mail адреса: visarb@mailfence.cjv, visarad@mailfence.com, visad@visarad, mailtovisarad@mail.paint.com, visarad@mailfence.cov (mailfence.com — бесплатный почтовый сервис, позиционирующий себя как «защищенный и конфиденциальный сервис электронной почты»).

Напомним, массовая рассылка писем с угрозами минирования, которая терроризирует Петербург уже две недели, может быть связана с переделом рынка Minecraft. Не исключено, что за всем этим стоят владельцы серверов популярной онлайн-игры. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины и российского студента.