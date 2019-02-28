Торговые ассоциации попросили ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard. На «Мир» жаловаться не стали

Федеральную антимонопольную службу просят возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard. С заявлением обратились торговые ассоциации компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ. Они полагают, что платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке. На отечественную систему «Мир» при этом жаловаться не стали.

Заявление поступило в ФАС 25 февраля, закон отводит на его рассмотрение до трех месяцев, сказал представитель службы, пишет 28 февраля газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом.

Как следует из заявления, компании недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем), который устанавливают платежные системы. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту. Размер комиссии это процент от суммы операции, который зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет комиссии эмитенты окупают затраты на обслуживание и выпуск карт, а также связанные с ними программы.

Заявители отмечают, что эта комиссия составляет в среднем 70 процентов итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт. Компании недовольны тем, что размер комиссии разный в различных торговых точках, они находят это дискриминацией по отраслевому признаку. Также заявители указывают, что размер интерчейнджа излишне высокий и не оправдан в российских условиях.

«Ведомости» отмечают, что тарифы национальной платежной системы «Мир» близки к ставкам Visa и Mastercard, но заявители не стали жаловаться на нее, объяснив, что ее доля пока невысока.

Размер интерчейнджа определяется исходя из цели сделать платежные карты более интересным, доступным и безопасным инструментом, пояснили газете в Mastercard. Visa на запрос не ответила.

Доля оплаты картами в январе – сентябре 2018 г. составила 46%, следует из данных Росстата и ЦБ. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%, говорилось в презентации одной из платежных систем.