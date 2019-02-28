На Каменноостровском 8-летний гражданин Швейцарии попал под газовую атаку неизвестных

Распылением перцового газа окончились вечерние разборки на Петроградской стороне в Петербурге. В эпицентре конфликта оказалась женщина 47 лет и 8-летний ребёнок со швейцарским гражданством.

Всё произошло около десяти вечера 27 февраля рядом с домом №9 по Каменноостровскому проспекту. Женщина с мальчиком столкнулась с компанией неизвестных, которые затеяли склоку. В итоге кто-то пустил в ход баллончик с газом. Пострадал и ребёнок, и его родственница. С химическими ожогами глаз они обратились в травмпункт на Литейном, где им оказали помощь и отпустили домой.