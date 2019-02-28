В Петербурге задержан бывший главный инженер Адмиралтейских верфей

Бывший главный инженер ОА «Адмиралтейские верфи» задержан 26 февраля оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владимир Байков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее по этому же уголовному делу были привлечены экс-генеральный директор АО «НовИТ Про» Андрей Петров и заместитель главного инженера Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков. Второй находится под домашним арестом.

О задержании Владимира Байкова «Фонтанке» рассказали собеседники на предприятии. Главного инженера уволили 7 февраля — в преддверии задержания.

Нашему изданию удалось узнать подробности: следствие считает, что Байков и Емельченко «заработали» на завышении стоимости контракта на создание модели подлодки проекта 677 «Лада». За работу взялась «НовИТ Про». Деньги якобы проводили через компанию «Сейд ПРО», фиктивный договор, говорится в материалах уголовного дела, был заключен в период с октября 2015 по август 2016 года. На счет фирмы были переведены 19,2 млн, еще на 59,7 фигуранты купили 13 векселей Сбербанка – ими якобы был покрыт долг перед «Сейд Про».

Таким образом, считают следователи, АО «НовИТ ПРО» распорядилось денежными средствами министерства обороны РФ для исполнения оборонного заказа, частично якобы выполненного ООО «Сейд ПРО», на общую сумму 78 900 000 рублей, из которых 33 826 310 рублей 60 копеек были похищены.

Владелец «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный, который также обвинялся в мошенничестве, связанном с оборонным контрактом, был найден мертвым в камере СИЗО в феврале 2018 года.