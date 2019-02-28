18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -5
$ 65.76р
74.82р
09:16 28.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
28.02.2019 08:48
Печать

В Петербурге задержан бывший главный инженер Адмиралтейских верфей

Бывший главный инженер ОА «Адмиралтейские верфи» задержан 26 февраля оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владимир Байков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. 

Ранее по этому же уголовному делу были привлечены экс-генеральный директор АО «НовИТ Про» Андрей Петров и заместитель главного инженера Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков. Второй находится под домашним арестом. 

О задержании Владимира Байкова «Фонтанке» рассказали собеседники на предприятии. Главного инженера уволили 7 февраля — в преддверии задержания. 

Нашему изданию удалось узнать подробности: следствие считает, что Байков и Емельченко «заработали» на завышении стоимости контракта на создание модели подлодки проекта 677 «Лада». За работу взялась «НовИТ Про». Деньги якобы проводили через компанию «Сейд ПРО», фиктивный договор, говорится в материалах уголовного дела, был заключен в период с октября 2015 по август 2016 года. На счет фирмы были переведены 19,2 млн, еще на 59,7 фигуранты купили 13 векселей Сбербанка – ими якобы был покрыт долг перед «Сейд Про».

Таким образом, считают следователи, АО «НовИТ ПРО» распорядилось денежными средствами министерства обороны РФ для исполнения оборонного заказа, частично якобы выполненного ООО «Сейд ПРО», на общую сумму 78 900 000 рублей, из которых 33 826 310 рублей 60 копеек были похищены.

Владелец «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный, который также обвинялся в мошенничестве, связанном с оборонным контрактом, был найден мертвым в камере СИЗО в феврале 2018 года. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
27.02.2019 18:06

Главный мужской вопрос

Согласно мнению врачей-урологов, существует прямая взаимосвязь между возрастом мужчины и ростом процентного соотношения пациентов с диагнозом аденома предстательной железы.
pixabay.com
27.02.2019 16:54

Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием

Эта и еще множество версий сегодня распространены в интернет-пространстве. Что же такое глаукома на самом деле? Каковы истинные причины ее возникновения?
ГК «КВС»
27.02.2019 15:52

Дома в «Новом Сертолово» поставлены на кадастровый учет

Группа компаний «КВС» получила кадастровый номер для жилого дома в микрорайоне «Новое Сертолово», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, дом №11, корпус 3.
ГК «КВС»
27.02.2019 15:42

Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.
ГК «Эталон»
27.02.2019 14:47

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.
ПСК
27.02.2019 12:17

Звёздный час «семейной ипотеки»

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).
СК «Полис Групп»
27.02.2019 11:17

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 очереди ЖК «Краски лета»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал компании «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 3-й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
ПСК
27.02.2019 11:06

«ПСК» открывает продажи в ЖК Nobelius

Открыты продажи в ЖК Nobelius - доме бизнес-класса в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга. Строительство ведет группа компаний «ПСК».
ООО «Энфант»
27.02.2019 10:30

«Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге

Интернет-магазин детских товаров «Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.