«Союз» успешно запустил спутники для глобального Интернета OneWeb. Первые шесть вывели на орбиту

Первые спутники связи для системы глобального Интернета британской компании OneWeb успешно вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-СТ-Б» в ночь на 28 февраля. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.

«Разгонный блок «Фрегат-М» вывел британские спутники серии «OneWeb» на орбиту высотой около 1000 км», – говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с Гвианского космического центра!



Разгонный блок «Фрегат-М» продолжает работу по выводу шести аппаратов на целевые орбиты. Завершение пусковой кампании ожидается около 04:20 мск. pic.twitter.com/2rgNSv69TN — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 февраля 2019 г.

Это первый запуск для вывода спутников, всего же «Союзы» будут стартовать 21 раз и выведут на орбиту более 670 спутников. Следующий намечен на 29 марта.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира 18 февраля получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%. О готовности уступить контроль над проектом российской стороне ещё минувшей осенью «Фонтанке» заявляли в самой OneWeb. Представитель компании Крис Торрес в конце октября 2018 года сообщал, что реструктуризации проекта идёт таким образом, «чтобы эта важная российская компания управлялась на местном уровне и контрольный пакет находился у российских партнёров». При этом в OneWeb подчёркивали, что «весь интернет-трафик остается в безопасности и внутри страны».

До этого эксперты ФСБ усомнились в целесообразности совместного проекта. Представители спецслужбы выражали обеспокоенность, что спутниковый Интернет от OneWeb может угрожать национальной безопасности РФ.

В декабре в «Роскосмосе» рассказали «Фонтанке», что опасения ФСБ решаются технически. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в январе заявил, что если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине. 14 января «Роскосмос» подтвердил, что совместный проект с OneWeb будет реализован.