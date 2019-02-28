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Общество
28.02.2019 08:42
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«Союз» успешно запустил спутники для глобального Интернета OneWeb. Первые шесть вывели на орбиту

Первые спутники связи для системы глобального Интернета британской компании OneWeb успешно вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-СТ-Б» в ночь на 28 февраля. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter.

«Разгонный блок «Фрегат-М» вывел британские спутники серии «OneWeb» на орбиту высотой около 1000 км», – говорится в сообщении.

Это первый запуск для вывода спутников, всего же «Союзы» будут стартовать 21 раз и выведут на орбиту более 670 спутников. Следующий намечен на 29 марта.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира 18 февраля получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%. О готовности уступить контроль над проектом российской стороне ещё минувшей осенью «Фонтанке» заявляли в самой OneWeb. Представитель компании Крис Торрес в конце октября 2018 года сообщал, что реструктуризации проекта идёт таким образом, «чтобы эта важная российская компания управлялась на местном уровне и контрольный пакет находился у российских партнёров». При этом в OneWeb подчёркивали, что «весь интернет-трафик остается в безопасности и внутри страны».

До этого эксперты ФСБ усомнились в целесообразности совместного проекта. Представители спецслужбы выражали обеспокоенность, что спутниковый Интернет от OneWeb может угрожать национальной безопасности РФ.

В декабре в «Роскосмосе» рассказали «Фонтанке», что опасения ФСБ решаются технически. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в январе заявил, что если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине. 14 января «Роскосмос» подтвердил, что совместный проект с OneWeb будет реализован.

Справка:

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому Интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

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