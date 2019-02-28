Пакистан из минометов открыл огонь по территории Индии. Перестрелка длилась больше часа

Пакистанские военные обстреляли населенные пункты, расположенные в штате Джамму и Кашмир на севере Индии утром 28 февраля. Режим прекращения огня был нарушен, сообщило агентство Ani.

По данным агентства, огонь вели из минометов в округе Пунч. Индийская армия ответила незамедлительно, в итоге перестрелка длилась порядка часа. Информации о раненых или погибших пока нет.

Накануне ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории Кашмира. Она взяла ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Индия также заявила, что сбила гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана.

Индия привела свою армию в полную боеготовность. Обе страны сначала ограничили свое воздушное пространство, позже Пакистан его полностью закрыл.

Это сугубо внутренний спор, без провоцирования извне, и большой войны не будет, успокоил «Фонтанку» эксперт по региону. Подробности читайте здесь.