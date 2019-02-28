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СМИ: В Польше задержали бывшего вице-президента Пробизнесбанка. Его подозревают в хищении 2,4 млрд рублей

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы. Среди VIP-вкладчиков банка были Вячеслав Фетисов и Валерий Газзаев.

Вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка был якобы задержан на прошлой неделе, сообщает 28 февраля РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР, информацию также подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились разыскные мероприятия по линии Интерпола», — рассказал источник.

Решение о заочном аресте банкира было принято Басманным судом столицы в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-банкир был объявлен в федеральный розыск и международный розыск.

В материалах дела утверждается, что в 2014 году Алексеев вступи​л в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

В августе 2015 года Центробанк лишил Пробизнесбанк (головной банк финансовой группы «Лайф»​) лицензии и назначил туда временную администрацию. Через два месяца банк признали банкротом. Проверка финансового состояния выявила крупномасштабные операции по выводу активов, ущерб от действий его руководителей превысил 34 млрд руб. АСВ выявило недостачу ​на 69,8 млрд руб. в ходе инвентаризации имущества, банк был признан банкротом.

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