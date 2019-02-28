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Происшествия
28.02.2019 09:31
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Видео: в баре на Бухарестской стреляли в полицейского, сделавшего замечание старшему по званию

Оперативник уголовного розыска Антон посоветовал участковому Тамерлану вести себя культурно в ночном баре Фрунзенского района. В диалог вмешались друзья из Кабардино-Балкарии, приехавшие на «Порше». После распахивания дверей ногой и криков «кто обидел моего брата», в спину младшего лейтенанта выстрелили шесть раз.        

По информации «Фонтанки», в ночь с 17 на 18 февраля в баре «Б-74» на Бухарестской улице неизвестный шесть раз выстрелил из травматического пистолета «Гранд Пауэр» в оперативника уголовного розыска 12 отдела полиции Фрунзенского района. Если пять пуль застряли в его кожаной куртке, то одна пробила шею.

По данным «Фонтанки», конфликт родился после того, как младший лейтенант полиции Антон Шапошников, обслуживающий территорию, где расположен бар, сделал замечание коллеге, находившемуся в заведении в форменной одежде и в предельно бодром расположении духа. Нельзя сказать, что между ними сразу началась ссора, но обменявшись репликами, оперативник все же постарался вывести коллегу на свежий воздух.   

Как известно «Фонтанке», вскоре к бару подъехал черный «Порше Кайен» с тремя молодыми людьми. Как чуть позже выяснилось, они из Кабардино-Балкарии. Один из них начал быстро перемещаться по заведению, открывая ногами двери. Он забегал на кухню, диджею выключил музыкальную установку и наступательно спрашивал у посетителей «кто обидел его брата». Как рассказал «Фонтанке» один из присутствующих при сцене, «это было очень театрально».

По воспоминаниям, оперативник постарался хоть как-то угомонить нового посетителя и удалить его на улицу. Но разволновавшийся родственник вынимал пистолет, передергивал затвор, наставлял его на полицейского. Со стороны это выглядело как демонстративные угрозы, свойственные определенному менталитету.

В результате он все же нажал на курок, причем стрелял сзади.    

Позже выяснилось, что сотрудником, благодаря которому и приехала подмога, был старший лейтенант полиции, участковый 2 отдела полиции Адмиралтейского района Тамерлан Альботов. Каково его конкретное родство с разгневанным стрелком, «Фонтанке» доподлинно установить не удалось.

По информации нашего издания, ГУ МВД проводит проверку. 


© Фонтанка.Ру

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