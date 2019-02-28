Следователи проверяют конфликт между министром строительства Крыма и инспекторами ДПС

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова-на-Дону ведет проверку после конфликта между инспекторами ДПС и пассажиром машины BMW X5 на трассе М4 «Дон» 24 февраля. Об этом 27 февраля сообщается на официальном сайте ростовского СК.

Подробности инцидента следователи излагают довольно сухо и имен не называют.

«В связи с выявленными нарушениями правил тонировки транспортного средства, сотрудниками ДПС были проведены мероприятия, направленные на сбор в отношении водителя транспортного средства административного материала. По предварительным данным, в ходе сбора административного материала между пассажиром автомашины ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт», – говорится в сообщении СК.

Однако ранее в Минстрое Крыма сообщали, что сотрудники автоинспекции Ростовской области 24 февраля остановили на трассе «Дон» автомобиль с главой министерства Михаилом Храмовым. По версии чиновников, инспекторы якобы напали на Храмова и начальника службы капитального строительства республики Карлена Петросяна.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что один из пассажиров BMW (имен полицейские называть не стали) якобы пытался зайти в центр управления нарядами, «ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского». Теперь в конфликте попробуют разобраться следователи.