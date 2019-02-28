Американские разработчики показали двурукого прямоходящего робота. Он умеет переносить грузы и ходить по лестнице

Прямоходящего робота с двумя руками представила американская компания Agility Robotics. Модель умеет переносить грузы, открывать двери и вставать при падении.

Как пишет N+1 27 февраля, робот Digit является доработанной версией его младшего собрата Cassie, которого компания представила два года назад.

Cassie отличался динамическим корпусом, который позволял ему использовать вес и конструкцию собственного тела для удержания равновесия и ходьбы по неровным поверхностям. Новую версию дополнили торсом и руками. Теперь робот может поднимать и носить грузы весом до 18 килограммов, а также взбираться по лестницам.

Первая партия роботов Digit станет доступна для продажи в 2020 году. Цену объявят в середине текущего года. Ранее разработчики добавили две руки к четвероногому роботу Boston Dynamics. Конечности напечатали на 3D-принтере.