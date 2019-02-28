Генпрокуратура Египта: К катастрофе с поездом в Каире привела драка двух машинистов

Авария на железнодорожном вокзале в Каире, которая унесла жизни более чем 20-ти человек, была вызвана ссорой между двумя машинистами. Об этом 27 февраля пишет Associated Press.

Издание ссылается на официальное заявление Генпрокуратуры Египта. В надзорном ведомстве утверждают, что машинист одного из поездов выскочил из локомотива, чтобы выяснить отношения со своим коллегой. Другой локомотив якобы блокировал путь составу. При этом скандалист не зафиксировал тормоз. Во время драки между машинистами локомотив начал движение и врезался в барьер на станции — это вызвало взрыв и пожар.

На железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире, столице Египта, утром 27 февраля поезд сошел с рельсов и вспыхнул. По предварительным данным, погибли как минимум 25 человек, пострадавших около 50. Министр транспорта Египта после трагедии подал в отставку.