СМИ: Более четырехсот венесуэльских военных дезертировали в Колумбию

Из Венесуэлы в Колумбию за последние пять дней бежали 411 военных. Об этом 27 февраля пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

В двух приграничных колумбийских провинциях уже находятся 328 венесуэльских дезертиров. Остальные распределились по другим регионам Колумбии. Местные власти сообщают, что некоторые военные переходят границу прямо в форме и с оружием в руках. Другие перед побегом предпочли переодеться в штатское и прихватили с собой семьи. Глава Миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер заявил, что каждый случай дезертирства будет рассматриваться индивидуально — МИД будет решать, предоставлять ли военным убежище.

Отметим, случаи дезертирства участились после того, как власти Венесуэлы заблокировали поставки гуманитарной помощи в страну (она была названа «провокацией оппозиции и США»). 27 февраля глава МИД Венесуэлы заявил, что президент Николас Мадуро не против встречи с американским лидером Дональдом Трампом.