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СМИ: Более четырехсот венесуэльских военных дезертировали в Колумбию
Из Венесуэлы в Колумбию за последние пять дней бежали 411 военных. Об этом 27 февраля пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
В двух приграничных колумбийских провинциях уже находятся 328 венесуэльских дезертиров. Остальные распределились по другим регионам Колумбии. Местные власти сообщают, что некоторые военные переходят границу прямо в форме и с оружием в руках. Другие перед побегом предпочли переодеться в штатское и прихватили с собой семьи. Глава Миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер заявил, что каждый случай дезертирства будет рассматриваться индивидуально — МИД будет решать, предоставлять ли военным убежище.
Отметим, случаи дезертирства участились после того, как власти Венесуэлы заблокировали поставки гуманитарной помощи в страну (она была названа «провокацией оппозиции и США»). 27 февраля глава МИД Венесуэлы заявил, что президент Николас Мадуро не против встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Справка:
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.