Трампа и Ким Чен Ына кормили «шоколадной лавой» и пуншем из хурмы. Ужин «был быстрым» - менее двух часов

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время ужина в Ханое ели торт «Шоколадная лава» и пили пунш из сушеной хурмы. Об этом 27 февраля пишет издание Politico.

В ужине, помимо американского и северокорейского лидеров, приняли участие их переводчики и советники. Трапеза продлилась менее двух часов и «была быстрой», пишет Politico. Всего в меню было четыре блюда: коктейль из креветок с авокадо и лимоном, стейк Сирлойн — филе из говядины с кимчи и грушей, торт «Шоколадная лава» с ягодами и ванильным мороженым, а также пунш из сушеной хурмы с медом.

President @realDonaldTrump, @StateDept @SecPompeo, and @WhiteHouse Acting Chief of Staff Mick Mulvaney at dinner with Chairman Kim Jong-un and the #DPRK delegation at the Sofitel Legend Metropole in Hanoi, Vietnam. #HanoiSummit pic.twitter.com/m5AsqdKSqb