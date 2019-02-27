Трампа и Ким Чен Ына кормили «шоколадной лавой» и пуншем из хурмы. Ужин «был быстрым» - менее двух часов
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время ужина в Ханое ели торт «Шоколадная лава» и пили пунш из сушеной хурмы. Об этом 27 февраля пишет издание Politico.
В ужине, помимо американского и северокорейского лидеров, приняли участие их переводчики и советники. Трапеза продлилась менее двух часов и «была быстрой», пишет Politico. Всего в меню было четыре блюда: коктейль из креветок с авокадо и лимоном, стейк Сирлойн — филе из говядины с кимчи и грушей, торт «Шоколадная лава» с ягодами и ванильным мороженым, а также пунш из сушеной хурмы с медом.
President @realDonaldTrump, @StateDept @SecPompeo, and @WhiteHouse Acting Chief of Staff Mick Mulvaney at dinner with Chairman Kim Jong-un and the #DPRK delegation at the Sofitel Legend Metropole in Hanoi, Vietnam. #HanoiSummit pic.twitter.com/m5AsqdKSqb— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 27 февраля 2019 г.
Напомним, Трамп ранее уже назвал и встречу, и ужин с Ким Чен Ыном «великолепными».
Справка:
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят вторую встречу в Ханое 27 – 28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться о выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов сторонами предпринято не было.