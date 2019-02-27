Под Пермью сотрудник ДПС обстрелял из карабина дом начальника. Стрелка задержать живым не удалось

В селе Частые Пермского края сотрудник ДПС обстрелял из ружья дом начальства. Позже агрессора нашли мёртвым. Об этом сообщает «59.ру».

По данным издания, в ночь на 27 февраля сотрудник ДПС семь раз выстрелил в дом начальника из карабина, затем попытался скрыться на снегоходе. Прибывшие на место происшествия оперативники устроили за нападавшим погоню. Агрессор выстрелил в их сторону. Позже тело стрелка нашли у ближайшей деревни.

«Установлено, что к инциденту причастен инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Частинского района. Он находился в очередном отпуске», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).