Бездомному инвалиду из «Тайфуна» дали жилье с неисправными вентиляцией и водопроводом. Это Бастрыкин поспешил на помощь

Следственный комитет отчитался о первых своих успехах в судьбе майора спецназа «Тайфун» Николая Евтуха, лишенного квартиры и вынужденного больше года перебиваться на базе УФСИН. Жилье кавалеру ордена Мужества нашли, оно — проблемное.

Как сообщает 27 февраля СКР, «в ходе проведения доследственной проверки по факту нарушения прав спецназовца-инвалида оперативно приняты меры по предоставлению ему необходимого жилого помещения… в порядке исключения». О личном контроле проверки председателем ведомства Александром Бастрыкиным в СМИ писали 25 февраля.

Необходимое жилое помещение Николаю Евтуху, который с марта 2000 года после тяжелого ранения в Чечне передвигается на инвалидной коляске, нашлось в социальном доме на Витебском проспекте, 59. Он подведомственен комплексному центру социального обслуживания населения Московского района, управляется районным ЖКС № 1.

По данным портала «Наш Санкт-Петербург», за два года от жильцов поступили 25 жалоб на некачественное предоставление услуг. Большинство касается неисправной системы вентиляции и плохого качества горячей и холодной воды. Шесть дней назад оставлена заявка на дезинсекцию и дезинфекцию мест общего пользования. Каждую зиму жильцы сетуют на плохую уборку снега и делятся фотографиями рельефных тротуаров вокруг дома, по таким на коляске не поездишь.

Но в Следственном комитете настроены оптимистично. Николай Евтух, скорее всего, переедет на Витебский: «Мужчина дал предварительное согласие на вселение, которое состоится после устранения проблем с водоснабжением», – говорится в заявлении СКР.

Девятиэтажный дом из ста комнат сдан в 2012 году. По информации портала «Наш Санкт-Петербург», в нем проживают 13 человек.